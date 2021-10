Zangeres Gloria Estefan misbruikt op haar 9e

Gloria Estefan heeft onthuld dat ze toen ze 9 jaar oud was seksueel misbruikt werd door iemand die haar moeder vertrouwde.

Dat verklaarde de 64-jarige zangeres gisteren op haar Facebook-pagina. Het misbruik vond plaats op haar muziekschool. Ze was toen amper negen jaar oud. De persoon die haar misbruikt heeft, was niet alleen familie, maar ook een persoon die haar moeder door en door vertrouwde.

Volgens Gloria gegon het misbruik ‘klein’, maar werd het al snel erger. Naar eigen zeggen wist ze dat ze zich in een gevaarlijke situatie bevond, maar op haar eentje kon ze niets doen om de man in kwestie op een afstandje te houden. De man bedreigde Gloria zelfs met de dood als ze het misbruik thuis zou vertellen. Uiteindelijk verbrak Gloria door alle stress het doodzwijgen en vertelde het haar moeder. Samen gingen ze naar de politie, maar daar adviseerden ze haar om geen aanklacht in te dienen. Zij waren van mening dat het trauma van Gloria alleen maar groter zou worden als ze moest getuigen voor de rechtbank.