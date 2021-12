Hopelijk voor Marco zijn ook de meeste geruchten bedrog

De presentatoren van de Nederlandse videoserie ‘Roddelpraat’, Dennis Schouten en Jan Roos gaan nog een flinke stap verder in de geruchtenmachine. Volgens hen zou de zanger tijdens een barbecue die Marco organiseerde te ver zijn gegaan bij twee meisjes die aan de Nederlandse ‘The Voice Kids’ hebben meegedaan. De zanger zou daarna zijn aangesproken over zijn gedrag. Er is momenteel echter nog geen enkel concreet bewijs.

Opvallend is wel dat het management van de zanger met een korte verklaring komt op de geruchten: “Op dit moment geeft Marco Borsato geen reactie. Op enig moment dat hem uitkomt, zal hij met een verklaring komen.”

RTL Boulevard viel het op dat radiozender 100% NL zijn muziek nog maar nauwelijks draait. De afgelopen week zelfs maar twee keer en dat is vreemd voor iemand die gezien wordt als de ooit grootste zanger van Nederland, aldus Boulevard.