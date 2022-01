Ali B. legt werkzaamheden neer

Na de veelbesproken uitzending van ‘BOOS’ heeft Ali B. besloten om al zijn werkzaamheden voorlopig neer te leggen. Dit is te lezen ins een statement op het Instagram account van zijn artiestenbureau SPEC.

Zo is te lezen: ‘'De uitzending van BOOS van afgelopen donderdag heeft veel impact gehad, ook op ons. Onze gedachten zijn bij iedereen die ooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Wij moedigen iedereen aan om over dit onderwerp in gesprek te gaan zodat dit kan bijdragen aan een industrie waar iedereen veilig en zonder angst kan werken'.

'De aflevering heeft ook veel impact op Ali en zijn gezin. Dat hij op basis van de beschuldigingen publiekelijk wordt veroordeeld valt hem zwaar. Dit heeft Ali doen besluiten om zijn activiteiten als artiest, ondernemer en partner binnen SPEC voorlopig stil te leggen in afwachting van wat het Openbaar Ministerie zal besluiten omtrent de twee aangiftes die tegen hem gedaan zijn. Ali zal zich focussen op zijn gezin en zich voorlopig verder van commentaar onthouden.'