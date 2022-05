Willibrord Frequin (80) overleden

Op 80-jarige leeftijd is journalist Willibrord Frequin overleden. Met de gevolgen van de ziekte van Parkinson had hij zich ‘verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven’.

De presentator leed aan een agressieve vorm van de ziekte. Hierdoor was het onvoorspelbaar wanneer het einde van zijn leven zou zijn. Volgens de familie is hij vredig in zijn slaap overleden.

Frequin was onder andere bekend als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt. Als laatste was hij te zien in het RTL-programma Beter Laat dan Nooit. Dit deed hij samen met Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber.