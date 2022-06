Rolling Stones halen afgelaste concert op 7 juli 2022 in

The Rolling Stones hebben een nieuwe datum bevestigd voor het concert in Amsterdam dat afgelopen maandag werd afgelast omdat Mick Jagger vlak voor aanvang van het concert positief werd getest op corona. 'Het concert in Johan Cruijff ArenA vindt nu plaats op donderdag 7 juli 2022', zo meldt Mojo woensdagmiddag.