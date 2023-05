Snelle, Josylvio, DJ Thera, Pé Daalemmer & Rooie Rinus en Blijtanken voor iedereen op de Zwarte Cross

Tank jij straks op de Zwarte Cross Opbeur95, ExcellentCompliment, U-Power of Adviezel? Bij het tankstation Blijtanken vullen bezoekers via een koptelefoon hun hart en ziel met complimenten, aanmoedigingen en levensadviezen. Daarna kunnen gasten van het grootste festival van Nederland door naar optredens van singer-songrapper Snelle, nederhopsuperster Josylvio, beukgigant DJ Thera of de uit-het-Groningse-leven-gegrepen-levensliederen van Pé Daalemmer & Rooie Rinus. De verzameling artiesten die de Zwarte Cross vandaag aankondigt hebben opnieuw één overeenkomst; dat er geen overeenkomst bestaat.

Vanuit Jamaica vliegt Admiral Tibet (JM) in voor een show op – hoe kan het ook anders – de Reggaeweide. Lady Virea, op haar beurt, komt misschien wel op de fiets vanuit het nabijgelegen Dinxperlo voor een uur handjes-in-de-lucht op de Dansvloer. Meestermuzikanten Eric van Dijsseldonk, Roel Spanjers en Wouter Planteijdt pakken het bijzonder smaakvol aan op The Bayou, terwijl Handkar Trio zich bedient van klinkklare onderbroekenlol. De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., de organisatie van de Zwarte Cross, stelde opnieuw alles in het werk om voor íedere bezoeker iets aansprekends te boeken. Inmiddels telt de lijst 334 muziek & theateracts. Naast alle stuntshows en het spektakel op de crossbaan. En dan komt er ook nog een heleboel moois aan. Iedereen die nu nog steeds denkt dat er geen goudklompje te vinden is op de Zwarte Cross verwijst de festivalorganisatie door naar de slogan van dit jaar: Nøhlen is Dodelijk!

Vandaag maken wij bekend:

Snelle & de Lieve Jongens band | Daredevils | Five Dollar Shake | Spanjers, Dijsseldonk & Planteijd | Fire Horse | Jaap & Pim | DJ Thera| Lady Virea | Carlos Monsalve | Admiral Tibet (JM) | De Nachtwakers | Change the Mood | Schuurfeest | Fafi & Jofuro | Tin Wish Tin | Delany | Sarita Lorena | Bad Gyals Club | Cataleya | Josylvio | Lysah | Julia van Praag | P-Red | Rey de la Noche | Hollandse Drop | Pim Pam Pompen | The Raging Nathans (US) | Handkar Trio | Fritz & Danny | Alice Springs | Livin'Room | Tawny Brothers | Kerkdienst | Buurthuis de Uitlaat | Blijtanken | DJ Badmuts | Kitty's House of Curiosity | Hoe is het nu met... Tante Rikie! | Pé Daalemmer & Rooie Rinus | Spraaklab | Sonic Twins | Picto Facto | Theatergroep Hydra | Poelepetaten | De Bunzings | The Party Experience