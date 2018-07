Bijna 250 kilo cocaïne tussen vruchtenpulp

Afgelopen nacht is tijdens een controle door de Douane in de Rotterdamse haven een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

De drugs zaten verstopt in een container die donderdagavond 26 juli in de haven was binnengekomen.

Brazilië

De bewuste container was afkomstig uit Brazilië en geladen met vruchtenpulp. Douaniers ontdekten tijdens de inspectie van de container dat van enkele vaten de verzegeling ontbrak. Toen zij vervolgens in de vaten keken, ontdekten ze 249 pakketten cocaïne en enkele lege sporttassen. De tassen waren vermoedelijk bedoeld om de cocaïne te vervoeren, nadat die door criminelen uit de vaten gehaald zou worden. Dat had op het haventerrein moeten gebeuren.

Beneden Leeuwen

De container was bedoeld voor een bedrijf in Beneden-Leeuwen, deze ontvanger heeft waarschijnlijk niets te maken met de smokkel van de verdovende middelen. De hele partij drugs, met een straatwaarde van rond de 6 miljoen Euro is inmiddels vernietigd.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak in onderzoek.