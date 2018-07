Bewoner met insluiper op de vuist

De schrik zit er goed in bij de bewoners van een huis in Uden. Ze werden zaterdag aan het einde van de avond geconfronteerd met een onbekende man in hun woning. Hij ging er na een worsteling met de bewoner vandoor. Kort daarna werd een verdachte opgepakt.

De bewoner van het huis zat zaterdag aan het einde van de avond nietsvermoedend in de tuin toen hij vreemde geluiden uit de woning hoorde. Ook brandde plotseling het licht op de bovenverdieping. Omdat hij het niet vertrouwde nam hij boven een kijkje. Daar werd hij direct geconfronteerd met een man die hem vastpakte en duwde, waardoor de bewoner ten val kwam. De bewoner en zijn vrouw, die in de woonkamer zat en inmiddels ook door had dat er iets mis was, werden door de man bedreigd. Hij ging er uiteindelijk met geld van de bewoners vandoor. De geschrokken bewoners belden direct met 112.

Signalement

Terwijl specialisten van de technische recherche onderzoek deden in de woning, gingen andere agenten op zoek naar de dader, van wie een goed signalement bekend was. Op het Beatrixhof zagen agenten even na middernacht een man die volledig voldeed aan het signalement van de insluiper. De 39-jarige man uit Amsterdam werd direct aangehouden.

Schaafwonden

De bewoner liep enkele schaafwonden op bij de worsteling met de insluiper en maakt het naar omstandigheden goed. Hij is net als zijn vrouw erg geschrokken van het voorval. De verdachte zit vast en wordt verhoord.