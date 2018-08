OM onderzoekt mogelijk plan voor wraak na dodelijke schietpartij shishalounge

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar mogelijke vergeldingsplannen na de fatale schietpartij in Den Haag in een shishalounge waarbij een dode viel. Dit meldt het OM donderdagmiddag.

Aanhoudingen

De afgelopen maanden zijn verschillende verdachten aangehouden. Twee van hen zitten nog vast en zijn vandaag op een pro-formazitting voor 90 dagen langer vastgezet door de rechtbank.

Shishalounge

In de nacht van 7 op 8 april werd rond middernacht een 17-jarige jongen neergeschoten bij een ruzie in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Na iets meer dan een dag overleed de jongen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij de politie kwam kort daarna informatie binnen dat familie van het slachtoffer met wapens op zoek zou zijn naar de dader. Mogelijk zouden ze anderen de opdracht geven hem iets aan te doen. In telefoongesprekken werd volgens het OM in versluierde taal gesproken over wapens.

Voorverkenning in straat dader

Een van de twee verdachten die nog vastzitten is een minderjarige jongen van 17 jaar uit Den Haag. Hij zou een voorverkenning hebben uitgevoerd in de straat waar de dader woont. Daarbij werd hij telefonisch aangestuurd door zijn 31-jarige medeverdachte. Bij de 31-jarige thuis werden ook een gaspistool en munitie aangetroffen.

Meerdere verdachten in beeld

Beide verdachten zijn op 24 april aangehouden. Omdat het onderzoek nog in volle gang was, is besloten hierover niet eerder te communiceren. Er zijn in het onderzoek meerdere verdachten in beeld gekomen. Of die verder vervolgd zullen worden, daarover moet het Openbaar Ministerie nog beslissen.

'Opsporen boeven doen wij'

In elk geval moet een duidelijk signaal worden afgegeven. 'Het opsporen van boeven, dat doen wij. Dat doen jullie niet zelf', aldus de officier van justitie vanmorgen tegen de minderjarige verdachte. Overigens werd de verdachte van de schietpartij, een 19-jarige Rotterdammer, op 16 april aangehouden. Zijn zaak gaat op 12 oktober verder met een nieuwe pro-formazitting, tot die tijd blijft hij vast.