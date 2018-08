Melding schietincident, kogelinslagen in auto aangetroffen

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een schietincident op een parkeerterrein aan de Lindenburg in Roosendaal een personenauto met kogelinslagen aangetroffen. Dit meldt de politie zaterdag.

Schoten gehoord

Nadat een omwonende omstreeks 05.05 uur schoten had gehoord belde deze de politie. Opgeroepen agenten zagen ter plekke een personenauto met hoge snelheid over het terrein rijden. Met een dienstvoertuig is snel de uitrit geblokkeerd waardoor de bestuurder geen kant meer op kon.

Gripzakjes cocaïne

In de auto zaten twee mannen waarbij tijdens fouillering uit een tasje van de bijrijder een grote zak met 13 gripzakjes cocaïne tevoorschijn kwam. Deze 20-jarige man uit Roosendaal is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.

Onderzoek loopt

Een andere personenauto met kogelinslagen staat als stille getuige op de parkeerplaats. De directe omgeving van deze auto is afgezet voor sporenonderzoek. Hierbij zijn ook politiehonden ingezet. Of de aangetroffen mannen iets te maken hebben met het schietincident is nog in onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.