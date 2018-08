Twee aanhoudingen na ernstige mishandeling badmeesters Arnhem

Oproep op social media

Op vrijdag 27 juli werden de twee badmeesters mishandeld, ze raakten daarbij gewond. Meteen na de mishandeling startte de politie een onderzoek. Er werd met verschillende getuigen gesproken. Ook werd er via social media een oproep voor getuigen en beeldmateriaal gedaan. Meerdere getuigen hebben zich gemeld. Uit het onderzoek zijn meerdere verdachten naar voren gekomen. Gisteren zijn een man en een vrouw van beiden 21 jaar aangehouden. Ze wonen beiden in Arnhem. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling.

Vier woningen doorzocht

Ook zijn er gisterenochtend vier woningen doorzocht, daarbij zijn spullen in beslag genomen die onderzocht worden om mogelijk als bewijs te kunnen dienen. Ook is er beslag gelegd op waardevolle spullen van de verdachten. Daarmee kan er in een later stadium sneller een eventuele schadevergoeding voor de slachtoffers voldaan worden. Waarschijnlijk volgen er later nog meer aanhoudingen.

Diepe indruk

De mishandeling heeft een diepe indruk op de slachtoffers gemaakt. De badmeesters hebben een min of meer publieke functie, ze zorgen ervoor dat mensen veilig kunnen zwemmen. Dat juist zij zijn mishandeld zorgt voor verontwaardiging bij bezoekers en medewerkers van het zwembad en vele anderen. De politie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak dan ook hoog op. De verdachten worden nu gehoord over hun mogelijke betrokkenheid. Verder doet de politie verder onderzoek naar de spullen die in beslag zijn genomen.