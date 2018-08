Deels voorwaardelijke celstraf geëist voor bedreigen politici

Korten van Wajong-uitkeringen

'De man uitte de bedreigingen in augustus en september vorig jaar, omdat hij wilde dat voorgenomen maatregelen voor het korten van Wajong-uitkeringen zouden worden teruggedraaid', aldus het OM.

Dreigmails aan Rutte

De man stuurde dreigmails naar onder meer premier Mark Rutte, huidig minister (en toenmalig Kamerlid) Carola Schouten en een aantal leden van de Tweede Kamer. Hij bedreigde de geadresseerden met de dood en gaf onder meer aan een aanslag op hen te willen plegen. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte kampt met psychische problemen. Hij heeft verklaard uit angst en wanhoop gehandeld te hebben.

Psychische problemen

Het OM acht bedreiging wettig en overtuigend bewezen. Volgens een deskundige was de verdachte ten tijde van het uiten van de bedreigingen verminderd toerekeningsvatbaar. De man wordt sinds november vorig jaar voor zijn stoornissen behandeld in een kliniek.

Behandeling kliniek afmaken

De deskundige vindt het belangrijk dat deze behandeling wordt voortgezet. De officier van justitie is het daar mee eens en eist daarom een deels voorwaardelijke straf met een proeftijd van drie jaar en bijzondere voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat de man zijn behandeling in de kliniek afmaakt. Het onvoorwaardelijke deel van de geëiste straf is gelijk aan de tijd dat de man in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Spijt

Volgens de officier van justitie is uit verhoren gebleken dat de man spijt heeft van zijn acties. De man mocht van de reclassering lange tijd geen mail en social media op internet gebruiken. Inmiddels mag hij onder toezicht weer van dergelijke diensten gebruik maken. De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.