Explosief ontploft bij horecapand in Oss

In Oss zijn bewoners afgelopen nacht aan de Berghemseweg opgeschrikt door een explosie. Bij aankomst van de politie werd al vrij snel duidelijk dat de explosie had plaatsgevonden bij een horecapand Cafézaal 't Berghje.

De ontploffing vond plaats rond 01.00 uur. Buurtbewoners zouden mensen op een scooter iets hebben zien gooien in de richting van een huis naast de feestzaal van het café. Door de klap sneuvelde ruiten van het café en de naastgelegen woning. Niemand raakte gewond. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden.

Ongeluk

De feestzaal kwam eerder in het nieuws na een ernstig ongeluk met Oud en Nieuw. Een 28-jarige vrouw, de dochter van de eigenaar, werd toen aangereden vlakbij de feestzaal.