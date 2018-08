Man (31) gewond na schietincident Almere

In Almere is dinsdagavond op Amstelveenstraat een 31-jarige man uit Almere gewond geraakt bij een schietincident. Dit meldt de politie woensdag.

Melding

'Rond 21.50 uur kreeg de politie een melding over een mogelijk schietincident. Agenten die het eerst ter plaatse kwamen troffen geen slachtoffer meer aan, maar getuigen wisten te melden dat hij gewond was en vermoedelijk naar het ziekenhuis was vervoerd', aldus de politie.

Ziekenhuis

Dit verhaal bleek te kloppen. In het ziekenhuis werd een 31-jarige Almeerder aangetroffen die gewond bleek te zijn en betrokken was bij het incident. De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd en stelt een onderzoekt naar de verdachte en de toedracht.