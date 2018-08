OM eist celstraf na brandstichting met dodelijke afloop Doetinchem

Moord bewezen

Het OM vindt wettig en overtuigend bewezen dat de vrouw in de nacht van 19 op 20 augustus 2017 brand stichtte in een woning aan de Papaverstraat in Doetinchem. Hierdoor kwam een 58-jarige vrouw om het leven. Het OM acht, naast brandstichting de dood ten gevolge hebbende, tevens moord op de 58-jarige vrouw bewezen.

Onderdak

Op 19 augustus, vlak voor middernacht, ontstaat een uitslaande brand in de woning. Als de brandweer de volledig uitgebrande woning binnen kan treden, treffen zij een lichaam aan. Pas na DNA-onderzoek is duidelijk dat het om een 58-jarige vrouw gaat, die hier van de hoofdbewoner onderdak kreeg.

Zolder

De vrouw was nog in leven op het moment dat de brand uitbrak en is door de brand om het leven gekomen, zo blijkt uit pathologisch onderzoek. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de brand moet zijn ontstaan in de zithoek in de woonkamer, waarna het vuur zich razend snel verspreidde en de vrouw, die zich op zolder bevond, niet meer kon vluchten.

Vrouw in buurt gezien

De 54-jarige vrouw is vlak voor de brand uitbrak in de buurt van de woning gezien. De relatie met de hoofdbewoner was beëindigd en dit zou de vrouw volgens haar omgeving moeilijk kunnen verkroppen. De vrouw, die aanvankelijk een vals alibi opgaf, erkent uiteindelijk dat ze in de woning is geweest. Ook verklaart ze dat ze het latere slachtoffer daar heeft getroffen, maar ze ontkent de brandstichting.

'Paar tikken gegeven'

Tegenover een getuige heeft ze echter verklaard dat ze het slachtoffer een paar tikken heeft gegeven, waarna het slachtoffer naar boven ging, en dat ze vervolgens met een aansteker het bankstel in brand heeft gestoken en dat het ‘leuk fikte‘. Ook in afgeluisterde telefoongesprekken ontkent ze de brandstichting niet.

Het onderzoek heeft uiteindelijk voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen de vrouw opgeleverd, aldus het OM. “Verdachte heeft gehandeld in een agressieve en jaloerse bui en onder invloed van alcohol” aldus de officier. “Nadat ze haar ex niet aantrof in diens woning, heeft ze haar boosheid en jaloezie botgevierd op de medebewoonster.”

Bedenken

De officier kwalificeert dit als moord omdat er meerdere momenten zijn geweest waarin verdachte zich had kunnen bedenken, maar desondanks haar daad heeft doorgezet. “De bewoonster is het slachtoffer geworden van niets minder dan een aanslag, welke zij met de hoogste prijs, te weten haar leven, heeft moeten bekopen. Zij laat haar nabestaanden, kennissen, collega’s, de hoofdbewoner die haar onderdak verschafte en ook de buurtbewoners achter in verdriet, angst, verslagenheid en ongeloof.”

Gevaarzetting omwonenden

Daarnaast is er een zeer ernstige gevaarzetting geweest voor de aangrenzende woningen, waar ook mensen lagen te slapen. Gelukkig konden deze mensen hun woning veilig verlaten, maar de onrust in de buurt was enorm, aldus de officier. De buurtbewoners konden niet allemaal meteen terug naar hun woning en hebben rook- en waterschade door de brand.

'Suïcidaal'

De officier benadrukte in zijn requisitoir dat de verdachte het slachtoffer postuum onrecht aandoet, door te suggereren dat zij suïcidaal was en zelf de brand heeft gesticht. Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van zestien jaar passend. De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, doet over twee weken uitspraak.