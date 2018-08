Videoboodschap van Maarten van der Weijden in 11stedenzwemtocht

Maarten van der Weijden is het iconische bruggetje van Bartlehiem gepasseerd en is onderweg naar Dokkum, zo'n 11 kilometer.

Maarten nam voor hij de brug onder door zwom nog even de tijd om zijn duim omhoog te steken naar de honderden mensen die zich bij en op de brug hadden verzameld.

Maarten had even tijd voor een korte videoboodschap:

Zelf afgelopen nacht stonden er mensen langs het parcours om Maarten aan te moedigen. Bij Franeker en in het dorp Berlikum werd vuurwerk afgestoken en speelde een blaaskapel. Maarten heeft afgelopen nacht slechts enkele minuutjes rust gepakt.

Van der Weijden arriveert vanavond iets later dan gepland in Leeuwarden. "De verwachting was 19.00 uur, maar waarschijnlijk wordt het tussen 23.00 en 00.00 uur", zegt Wester.

Deze zwemmarathon duurt drie dagen en voert hem over een afstand van 200 kilometer langs alle bekende steden en plekken van de Friese Elfstedentocht.