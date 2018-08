Werkvakantie voor politievrijwilligers op Goeree-Overflakkee

Het woord ‘vrijwillig’ kan anders doen vermoeden, toch vraagt het vrijwilligerswerk bij de politie een behoorlijke toewijding. Zo is Michael als politievrijwilliger opgeleid tot volwaardig agent en draagt hij een volledige uitrusting inclusief wapen. Hiervoor volgde hij destijds gedurende drie jaar een avondopleiding naast zijn reguliere baan. Vrijwilligers moeten minstens 250 uur per jaar werken, wat neerkomt op ongeveer één dienst per twee weken. Dit is mede, omdat kennis en vaardigheden niet naar de achtergrond mogen zakken. Politievrijwilligers leggen bovendien de dezelfde jaarlijks verplichte testen en toetsten af als hun niet-vrijwillige collega’s.



In het dagelijks leven werkt Michael op de afdeling attracties van pretpark De Efteling. “Ik ben hier medeverantwoordelijk voor een veilig gebruik van alle attracties." Inmiddels is hij al ruim vijftien jaar vrijwilliger bij de politie. Zijn vaste basisteam is Haringvliet, want oorspronkelijk komt hij van het eiland. “Het is fijn werken in dit team; aanpoten als het moet, lachen als het kan.”



Aanpoten in de zomer

En aanpoten is het, in de zomer. “We surveilleren bij alle toeristische hotspots, hoofdzakelijk rondom Ouddorp, de visafslag bij Stellendam en natuurlijk op parkeerplaatsen, tijdens evenementen en langs alle campings. Dit, los van de 112-meldingen die we binnenkrijgen. Die variëren van overlast in de wijk, reanimaties, drenkelingen en kinderen die zoek zijn geraakt op het strand en bos- en duinbranden tijdens warme dagen. Omdat we veel samenwerken met de Reddingsbrigade, is een kop koffie hier ook op rustige dagen vrijwel vaste prik. Zodat je elkaar weet te vinden”, vertelt Michael.



Mensen weer op weg helpen

Veel van de 112-meldingen betreffen verkeersongevallen. De toegangswegen richting het eiland, zoals de N57, dat zijn echte verkeersaders. Als daar iets gebeurt, staat direct alles vast. Veiligheid, van medehulpverleners, slachtoffers en onszelf staat altijd voorop. Vervolgens proberen we zo snel mogelijk de weg weer vrij te maken. En ontfermen we ons over de betrokkenen. Want ook als er alleen blikschade is, zit de schrik er vaak goed in. Zo’n gezin dat eigenlijk op weg is naar een vakantieadres, kun je met een luisterend oor en advies toch met een gerust gevoel verder op weg helpen.”

Het blijft helaas niet altijd bij blikschade. Michael: “Je maakt als agent, vrijwillig of niet, soms heftige dingen mee. Aanrijdingen met zwaar letsel en doden, reanimaties. "Gelukkig kunnen we daar als collega’s onderling goed over praten." Ondanks die nare dingen die hij soms meemaakt, en de tijdsinvestering en inzet die het werk van politievrijwilliger vereist, zou Michael dit niet willen missen: “Het is echt een verrijking. Veel van de ervaringen die ik opdoe tijdens het politiewerk, kan ik toepassen in mijn werk bij De Efteling, en andersom.” Na vijftien jaar is hij het nog altijd niet zat. “Geen dienst is hetzelfde; je weet nooit wat je tegen komt. Maar vooral het hulpverlenen, mensen helpen, vind ik geweldig. Dat is waar ik het voor doe.”

Extra versterking door politievrijwilligers

In de zomermaanden zoeken veel toeristen de schoonheid van Goeree-Overflakkee op, waardoor het aantal inwoners tijdelijk meer dan verdubbelt. “Logischerwijze neemt het aantal incidenten ook toe. En daarnaast blijft het ‘gewone’ leven ook doorgaan”, zo vertelt Sacha Houtman van politie Goeree-Overflakkee. “Het aantal agenten verdubbelen lukt niet, dus hebben we, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, deze zomer de hulp ingeroepen van vrijwillige agenten. De gemeente bekostigt voor deze vrijwilligers - die naast hun reguliere werk volwaardig agent zijn - hun verblijf op één van de mooie recreatieparken op Goeree Overflakkee.”

Volgend jaar weer

“We zijn als basisteam erg geholpen met de hulp van politievrijwilligers en zijn erg blij met de inzet die zij tot nu toe hebben geleverd. Met meer handen kunnen we immers meer en beter politiewerk verrichten”, vervolgt Sacha Houtman. De inzet van politievrijwilligers tijdens de drukke zomermaanden krijgt dan ook zeker een vervolg. “Dit jaar is er bij de werving voor politievrijwilligers alleen een oproep gedaan binnen de eenheid Rotterdam. Volgend jaar willen we dit uitbreiden naar alle politievrijwilligers in Nederland. Doordat zij een verblijf aangeboden krijgen, is afstand geen probleem. Zo hopen we nog meer vrijwillige agenten in te kunnen zetten, waardoor we zowel inwoners als vakantiegangers de veiligheid kunnen bieden die nodig is.”