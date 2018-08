Container valt op auto na 'ongeval'

De brandweer heeft donderdagavond een grote oefening gehouden in samenwerking met Van Tiel Transport B.V. in de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam.

Oefenmelding

Rond 20.15 werd de brandweer gealarmeerd voor een oefenmelding van een voertuigbrand op een bedrijventerrein. Het BHV-team had het vuur snel onder controle en wist de brand nog voor de aankomst van de brandweer te blussen. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was bleek er niet alleen brand te zijn maar er zat ook iemand bekneld in het voertuig.

Beknelling

Een container was op een auto terecht gekomen. Omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in de container zaten werd eerst de container onderzocht voordat het slachtoffer bevrijd kon worden. Nadat het gevaar geweken was is de container met de kraan van brandweer Haaglanden weggetakeld waarna begonnen werd met het bevrijden van het slachtoffer.

'Beschonken' chauffeur

Terwijl de brandweer zich bezig hield met de hulpverlening ontfermde de politie zich over de bestuurder van de vrachtwagen. De bestuurder had iets te diep in het glaasje gekeken en begon vervelend te doen tegen de politie, hierop is de man aangehouden met behulp van de politie hond.