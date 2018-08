Man reed via zelfgeplaatste schans gemeentehuis Bemmel binnen

De man die het gemeentehuis in Bemmel met zijn auto binnen reed had even daarvoor zelf een schans geplaatst. Dit blijkt uit het onderzoek dat vrijdag door de politie is bekendgemaakt.

Onderzoek afgerond

'Het onderzoek naar het incident waarbij een man met zijn auto het gemeentehuis in Bemmel inreed, is daarmee afgerond. De afgelopen dagen heeft de politie sporen onderzocht, beelden bekeken en getuigen en nabestaanden gehoord. Op hoofdlijnen maken we de conclusies van het onderzoek bekend', aldus de politie.

Melding van bekende van man

Het onderzoek draait om een 59-jarige man zonder vaste woonplaats. Twee uur voor het incident kwam er een melding over deze man binnen. Een bekende van de man gaf aan de politie door dat de man op dat moment een dreiging voor zichzelf of anderen zou kunnen vormen. Bij de melding bleek niet dat er een concrete dreiging was richting mensen of gebouwen, dus ook niet naar het gemeentehuis.

Direct gestart met zoekactie

De politie is direct een zoekactie gestart omdat er zorgen waren over de man; hij was al bekend bij zorginstanties en de politie. Daarom is er op verschillende plekken uitgekeken, is er gepost en is geprobeerd om de man te bereiken. Dat lukte niet. De zoekactie was nog niet afgerond toen er een melding van het gemeentehuis kwam. Daar bleek de man met zijn auto naar binnen te zijn gereden.

Schans geplaatst

Dankzij camerabeelden kon de politie vrij snel de gebeurtenissen reconstrueren. De man heeft een schans klaargelegd en is vervolgens het gemeentehuis binnengereden. Daar is vervolgens brand ontstaan, waarbij de man om het leven kwam. Hoe dat precies is gegaan vertelt de politie niet uit respect voor de privacy van de man en zijn nabestaanden. Er is ook een afscheidsbrief gevonden in de buurt van de auto. Ook daarvan deelt de politie de inhoud niet.

Motief

De politie heeft geprobeerd om vast te stellen waarom deze man tot zijn daad kwam, en waarom hij op deze manier een einde maakte aan zijn leven. Op basis van de inhoud van de afscheidsbrief en gesprekken met mensen uit de omgeving van de man, is het niet mogelijk om een eenduidig of duidelijk motief vast te stellen en waarom de gemeente doelwit was. Het is wel duidelijk geworden dat vooral privéomstandigheden de opmaat hebben gevormd voor deze daad. Met deze conclusie wordt het politieonderzoek afgerond.