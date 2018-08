Automobilist (42) overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Verkeerde weghelft

Omstreeks 09.00 uur kwam de melding van het ongeval binnen bij de hulpdiensten. De 42-jarige automobilist reed over de N318 in de richting van ’s Heerenberg. 'Door nog onbekende oorzaak kwam de man op de verkeerde weghelft terecht waardoor hij in botsing kwam met een tegemoetkomende vrachtwagen', aldus de politie.

Onderzoek

De man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart naar de toedracht en maakte onder meer gebruik van de inzet van een drone. De betrokken vrachtwagenchauffeur is opgevangen door de politie. De N816 is in verband met het onderzoek en opruimwerkzaamheden nog enige tijd afgesloten.