Filmopnamen met nepvuurwapens trekt aandacht politie, 4 aanhoudingen

De politie is dinsdagmiddag met getrokken dienstwapens afgegaan op een melding van drie gemaskerde mannen met vuurwapens die op de Grote Markt in Almere een filmpje aan het opnemen waren. Dit meldt de politie woensdag.

Vier aanhoudingen

'Naar later bleek betrof het hier nepvuurwapens waarmee ze over straat liepen. De drie mannen konden daarna worden aangehouden. Een vierde man die zich met de aanhouding bemoeide, werd aangehouden omdat hij weigerde zich te legitimeren', aldus de politie.

Agent in vrije tijd

Een agent in zijn vrije tijd zag omstreeks 15.40 uur de drie over straat lopen en de wapens richten op omstanders. Hij vermoedde dat er een clip werd opgenomen omdat iemand aan het filmen was, maar kon niet onderscheiden of het om echte wapens ging of namaak. Hij alarmeerde zijn collega’s.

Aanhouding

Agenten die op de melding af kwamen, zagen de mannen uit een winkel komen met twee machinegeweren in de hand. Ook zij konden niet onderscheiden of de wapens echt waren en trokken hun dienstwapen. Daarop lieten de drie de wapens vallen en werkten mee aan hun aanhouding. Het gaat om een 23-jarige man uit Haarlem en twee Almeerders van 20 en 16 jaar.

Videoclip

Uiteindelijk bleken de wapens niet echt. De drie waren een videoclip aan het opnemen voor een rapnummer. Een vierde man werd heel boos over de aanhouding en sprak de melder hierop aan. Omdat hij zich ondanks herhaaldelijk verzoek niet wilde legitimeren, werd hij ook aangehouden. Het gaat om een 25-jarige Almeerder. Allen zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verhoor.