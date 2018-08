'DNA-software van Radboud Universiteit zorgde voor doorbraak zaak Nicky Verstappen'

In de zaak Nicky Verstappen is er gebruik gemaakt van speciaal door Radboud Universiteit ontwikkelde software die wordt gebruikt bij het identificeren van slachtoffers. Dit heeft de Radboud Universiteit bekendgemaakt.

'Razendsnel'

De software, het rekenprogramma 'Bonaparte', kan razendsnel mensen identificeren op basis van het DNA van hun verwanten. Willem Burgers, die het DNA-identificatiesoftware Bonaparte ontwikkelde, is trots. ‘Het is natuurlijk heel mooi als jouw rekenprogramma wordt gebruikt om zo’n cold case op te lossen’, vertelt hij aan universiteitsmagazine Voxweb. Bonaparte kan razendsnel uitrekenen hoe groot de kans is dat twee DNA-profielen van dezelfde persoon afkomstig zijn.

Strafzaken

Burgers vernam precies een week geleden dat Bonaparte is ingezet in de zaak van Nicky Verstappen. ‘Bij strafzaken horen we dat altijd pas achteraf.’ Bonaparte is eerder al succesvol ingezet door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij de identificatie van de slachtoffers de MH17-ramp, de Tripoli-vliegtuigramp en in de Marianne-Vaatstrazaak. Ook bij de identificatie van de naamloze slachtoffers van de watersnoodramp in 1953, de Vietnamoorlog en in Australië wordt het ingezet. Daarnaast gebruikt Interpol het programma al jarenlang bij de internationale opsporing van daders en slachtoffers van misdrijven en rampen.

Snel rekenen met gigantisch veel mogelijkheden

Bonaparte is ontworpen om de identificatie van personen te vergemakkelijken door het snel uit kunnen voeren van grootschalig en zeer betrouwbaar verwantschapsonderzoek. Bonaparte kan het DNA van slachtoffers in één keer met hele families matchen. Bij een ramp met meer dan honderd slachtoffers doet Bonaparte er enkele minuten over om alle matches uit te rekenen. Het programma gebruikt geavanceerde statistische methoden en redeneertechnieken uit de machine learning.

Naam teruggeven

Het programma komt voort uit onderzoek van de Stichting Neurale Netwerken, deel van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour aan de Nijmeegse universiteit en wordt op de markt gebracht door de spin off SMART Research. SMART Research ontwikkelt, onderhoudt en verleent ondersteuning voor Bonaparte. ‘Het programma heet Bonaparte. Napoleon zorgde ervoor dat iedereen een achternaam kreeg, ons Bonaparte programma geeft onbekende slachtoffers hun naam terug,’ zegt Willem Burgers van SMART research.