Vrouw krijgt 12 jaar cel voor opzettelijke brandstichting met dodelijk slachtoffer

Brand gesticht bij trap

In de nacht van 19 augustus op 20 augustus vorig jaar stichtte de vrouw in een woning in Doetinchem brand door met een aansteker langs de bank in de woning te gaan. Door de uitslaande woningbrand kwam een vrouw om het leven.

Het slachtoffer bevond zich op het moment van de brandstichting boven in de woning en de vrouw wist dat. De vrouw stichtte de brand vlakbij de trap naar boven. Zonder iets tegen het slachtoffer te zeggen verliet de vrouw de woning.

Levensgevaar voor anderen veroorzaakt

De woning die vlam vatte, was een rijtjeswoning. De brand was bovendien op een tijdstip waarop de buurbewoners thuis lagen te slapen. Door haar handelen veroorzaakte de vrouw daarom ook levensgevaar voor de bewoners van de omliggende woningen.

Geen moord

De straf is lager dan de eis van de officier van justitie, een gevangenisstraf van 16 jaar. Dit komt onder meer omdat de rechtbank moord niet bewezen vindt. Het dossier biedt geen aanknopingspunten van voorbedachte raad in de vorm van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden. Daarnaast moet voor voorbedachte raad vaststaan dat de vrouw enige tijd kalm en rustig kon nadenken over het besluit om de het slachtoffer te doden. De rechtbank oordeelt dat geen sprake was van voorbedachte raad.