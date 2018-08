Koninklijke Familie viert Koningsdag 2019 in Amersfoort

De Koning viert zijn verjaardag samen met zijn familie in 2019 in Amersfoort. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis bekendgemaakt.

Koningsdag 2019 in Amersfoort!

Burgemeester Lucas Bolsius: "Het is een eer voor de stad en de regio Amersfoort dat de Koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren. Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de Koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen".

Snel aan de slag

De gemeente gaat nu snel aan de slag met alle voorbereidingen. Wij kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van dit bericht al heel veel mensen staan te springen met fantastische ideeën, want de stad en de regio Amersfoort zit vol energie. Contact met de organisatie is sinds vandaag mogelijk via koningsdag@amersfoort.nl waar u uw ideeën en vragen kwijt kunt.