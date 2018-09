Man (26) ernstig gewond na nachtelijke steekpartij Zutphen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Zutphen bij een steekincident bij een horecagelegenheid aan de Vaaltstraat een 26-jarige man uit Zutphen ernstig gewond geraakt. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Ziekenhuis

'Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek begonnen', aldus de politie die zegt op zoek te zijn naar meerdere verdachten.

Ruzie tussen groepen

Het steekincident gebeurde rond 01.35 uur na een ruzie tussen twee groepen De man was rond 01.35 uur in een horecagelegenheid aan de Vaaltstraat in Zutphen toen iemand de zaak binnenkwam en hem stak. Hij raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is stabiel.

Onenigheid

Voor zover nu bekend is, werd getracht een groep personen, die nog maar net binnen waren en onenigheid veroorzaakten, te verwijderen uit de horecagelegenheid. Bij het verwijderen werd het slachtoffer gestoken door een persoon uit de groep. Na het steekincident ging de groep, waaronder de dader, er vandoor.

Politieonderzoek

De politie startte direct een groot onderzoek. Er werd in de omgeving gezocht naar de dader maar deze werd niet meer aangetroffen. In de horecagelegenheid werd sporenonderzoek gedaan en diverse getuigen zijn en worden nog gehoord.

Bloedspoor

Ook gaat de politie nog met het slachtoffer in gesprek zodra dat mogelijk is. Aan de Polsbroek werd een bloedspoor gevonden. De politie onderzoekt of dit verband houdt met dit incident. Getuigen worden verzocht te bellen met de politie op 0900 8844.