Keeper (13) komt in harde botsing met andere speler en overlijdt tijdens voetbalwedstrijd

Zaterdag is in het Gelderse 's-Heerenberg tijdens de bekerwedstrijd van MvR Jo15-3 tegen Dieren de 13-jarige keeper van MvR op ongelukkige wijze in botsing gekomen met een speler van Dieren. Hierbij raakte hij bewusteloos en overleed later het ziekenhuis. Dit heeft de voetbalvereniging MvR zaterdag laten weten.

Ernstig

Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Ondanks de snelle hulp van toegesnelde EHBO-ers, die reanimeerden en het gebruik van een AED, kwam de jongen niet bij kennis en overleed later in een ziekenhuis in Nijmegen.

Slachtofferhulp

Later op de middag is een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders en de spelertjes van de JO15-3, alsmede de hulpverleners die aanwezig waren bij het ongeluk, om het verdriet met elkaar te delen. Hierbij was ook iemand van slachtofferhulp aanwezig. Vandaag en morgen zullen de wedstrijden van MvR geen doorgang vinden. Ook de trainingen van maandag worden afgelast.