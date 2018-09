Celstraffen tot 4 jaar voor grootschalige drugshandel

De rechtbank in Breda heeft een 59–jarige vader en zijn 38–jarige zoon uit Breda veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar wegens grootschalige productie en handel in drugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze werden in 2012 samen met 7 medeverdachten gearresteerd na een meerjarig onderzoek.