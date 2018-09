Politie vraagt hulp publiek in onderzoek omgekomen motorrijder (22)

Omdat de oorzaak van het ernstige verkeersongeval op de A50 bij knooppunt Grijsoord voor de politie nog niet duidelijk is, waarbij maandagochtend een 22-jarige man uit Wijchen op de motor om het leven kwam, is deze dan ook dringend op zoek naar getuigen, zo laat de politie woensdag weten.

Motorrijder in de berm

Rond 10.41 uur kreeg de politie de melding van het ongeval. Eenmaal ter plaatse troffen zij een motorrijder in de berm aan. De traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar helaas heeft het slachtoffer het niet gered. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse team) deed, onder andere met behulp van een drone, onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

Getuigen gezocht

Er worden verschillende scenario’s onderzocht en mogelijk uitgesloten. Om dit te kunnen doen, heeft de politie hulp nodig. De politie zoekt getuigen die rond 10.41 uur op de A50 bij de bocht van de A50 naar de A12, vanaf Nijmegen richting Utrecht reden. Men kan tips doorgeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).