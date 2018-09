Draadaanvaring Apache helikopter door omstandigheden en 'relatief onervaren piloot'

Stroomstoring

Tijdens een nachtvliegoefening op 13 november 2017 vloog een Apache-helikopter van Defensie tegen een bliksemdraad boven een hoogspanningslijn nabij de plaats Zoelmond. Er vielen geen gewonden maar door de aanvaring ontstond een stroomstoring van enige uren in het gebied.

Lijnen slecht zichtbaar

Hoogspanningslijnen zijn vanwege hun beperkte doorsnede slecht zichtbaar. Vanwege het donker hadden de vliegers slechts beperkt zicht en waren zij afhankelijk van de aan boord aanwezige sensoren die een beperkt blikveld en een beperkte resolutie hebben. Ook hierdoor zijn hoogspanningslijnen slecht zichtbaar.

Uitwijkmanoeuvre

Vlak voor de aanvaring met de hoogspanningslijn was de helikopter verwikkeld in een gesimuleerde gevechtssituatie. Om een gesimuleerde verrassingsaanval te ontwijken, moest de vlieger een uitwijkmanoeuvre maken. Hij had zijn aandacht met name gericht op de oefenvijand en was zich daarom niet meer bewust van de hoogspanningslijn.

Gesimuleerde gevechtssituatie

De ongevalshelikopter was verwikkeld in een gesimuleerde gevechtssituatie. Toen het toestel werd aangestraald door vijandelijk vuur, voerde de backseater drillmatig een uitwijkmanoeuvre uit, waarna hij achttien seconden later tegen de draad aan vloog. Op zich was de uitwijkmanoeuvre correct uitgevoerd. De backseater was zich op dat moment echter niet meer bewust waar het toestel zich bevond ten opzichte van de hoogspanningslijn, doordat hij met zijn aandacht bij de gevechtssituatie was.

Beperkt nachtzicht

Het nachtzicht van beide vliegers is beperkt. Door de gebruikte sensoren en het beeld dat de vliegers wordt aangeboden op hun display (HDU) zijn kleine of dunne objecten zoals hoogspanningslijnen slecht zichtbaar en worden deze pas op zeer korte afstand waargenomen.

Fors takenpakket piloot

Het takenpakket van de relatief onervaren piloot was fors: hij moest het toestel vliegen, naar buiten kijken met beperkte hulpmiddelen en op commando van de frontseater de helikopter in de juiste positie brengen om de raketten af te vuren. Daarnaast diende de backseater een uitwijkmanoeuvre uit te voeren tijdens een gesimuleerde aanval vanaf de grond. Dit verrassingselement heeft eraan bijgedragen dat het voorval heeft kunnen gebeuren.