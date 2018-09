Zorg dat je goed beschermd wordt tegen de zon!

Tijdens de warme, zonnige dagen in de lente en zomer is het heerlijk vertoeven buiten. Maar het heeft ook nadelen: je kunt flink verbranden als je niet goed oppast. Hoe kan je je dan het beste beschermen tegen de zon?

Beperk blootstelling

Zorg dat je op dagen waarop de zonkracht hoog is, de tijd in de zon beperkt houdt. Niet alleen zul je sneller verbranden, het is sowieso slecht voor je huid. Zorg voor genoeg verkoeling door schaduw of andere manieren.

Kleed je goed aan

Wellicht voelt het niet ideaal om kleding met lange mouwen aan te hebben, maar als je gevoeliger bent voor verbranding, dan zijn lange kledingsstukken een manier om je tegen de zon te beschermen als je er toch in moet lopen. Tijdens de echt hete dagen kan je beter in de schaduw blijven of bijvoorbeeld een zwembad bezoeken voor verfrissing.

Zonnebrandcrème

Een van de bekendste manieren om je te beschermen tegen een hoge zonkracht is een zonnebrandcrème. Zorg ervoor dat je een hoge factor gebruikt voor de beste bescherming. Houd daarmee rekening dat deze enkele uren werkt en je dus ongeacht de factor regelmatig moet insmeren om verbranden te voorkomen. Let daarbij op of de zonnebrand ook tegen water bestand is, dat is goed om te weten als je bijvoorbeeld een dag naar het strand gaat. Vooral zeewater versnelt het verbranden, als extra maatregel kan je een T-shirt aantrekken wanneer je gaat zwemmen.

Parasols

Als je wel wilt genieten en lekker in je tuin wilt zitten, dan doe je er goed aan om parasols te gebruiken. Deze zijn in diverse maten verkrijgbaar waardoor je goed beschermd bent tegen de zon. Is de zon weg, dan klap je ze weer in en kan je ze makkelijk opbergen.