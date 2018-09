Voor 9 miljoen euro aan cocaïne tussen de bananen aangetroffen

De Douane heeft op vrijdag 7 september bij een bedrijf in de haven van Vlissingen 350 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. 'Zij alarmeerden daarop de politie. De drugs, met een straatwaarde van bijna 9 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond weten.