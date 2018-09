Politie vindt Lili en Howick in goede gezondheid in Wijchen

De twee Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) die sinds vrijdagavond laat vermist waren, zijn terecht. 'Zij werden zaterdag door politie in Wijchen in goede gezondheid aangetroffen', zo meldt de politie zaterdagmiddag.

Aangifte vermissing

Naar de kinderen werd gezocht nadat zij in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 september verdwenen vanuit een woning in Wijchen. Er werd aangifte van vermissing gedaan bij de politie. In en rond Wijchen werd uitvoerig gezocht.

Grote zorgen

Er waren grote zorgen over de veiligheid van de twee kinderen, die in een emotionele situatie verdwenen waren. Daarom zocht de politie met verschillende middelen naar de kinderen en riep de hulp van het publiek ook in. Vanwege de - toen nog - op handen zijnde uitzetting van de kinderen werd deze oproep niet breed omarmd.

Onderzoek

Na de beslissing zaterdagmiddag dat de kinderen niet uitgezet zullen worden, ging het vermissingsonderzoek onverminderd door. Niet alleen het vinden van de kinderen was belangrijk, ook wordt onderzocht of er strafbare dingen met hen gebeurd zijn tijdens hun vermissing. De kinderen zullen daarom gehoord worden door de politie. Daarna worden zij overgedragen aan hun voogd.