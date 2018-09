Zwolle heeft primeur met eerste PlasticRoad-fietspad ter wereld

Dinsdag is in Zwolle het eerste PlasticRoad-fietspad ter wereld geopend. Gedeputeerde Bert Boerman en wethouder William Dogger fietsen samen met PlasticRoad-bedenkers Anne Koudstaal en Simon Jorritsma als eerste over het fietspad op basis van gerecycled plastic. Het idee werd drie jaar geleden gepresenteerd door wegenbouwer KWS, een Koninklijke VolkerWessels onderneming.

Giethoorn

Wavin en Total haakten in 2016 aan met hun expertise op het gebied van kunststoffen om het concept door te ontwikkelen tot een daadwerkelijk product. Naast de pilotlocatie in Zwolle volgt in november een tweede pilot in Giethoorn.

30 meter

Het eerste PlasticRoad-fietspad is 30 meter lang en ligt aan de Deventerstraatweg tussen de kruising met de Lindestraat en de Verenigingstraat. De 30 meter plastic fietspad bevat evenveel gerecycled plastic als 218.000 plastic bekertjes of 500.000 plastic flesdoppen. De pilot is bovendien voorzien van diverse sensoren die alles meten wat er met en in de weg gebeurt, zoals de temperatuur, het aantal fietspassages en de belasting van de weg. Daarmee is de PlasticRoad ook het eerste smart fietspad ter wereld.

Bedenkers van de PlasticRoad Anne Koudstaal en Simon Jorritsma: “Deze eerste pilot is een grote stap richting een duurzame en toekomstbestendige weg gemaakt van gerecycled plastic. Toen we het concept bedachten, wisten we niet hoe we een PlasticRoad moesten maken, nu weten we het.”

Nieuwe bestemming voor plastic afval

Wereldwijd wordt jaarlijks 350 miljard kilo plastic gebruikt. Het overgrote deel van het plastic afval wordt nog steeds gestort of verbrand. In Europa bevatten alle kunststoftoepassingen samen maar 7% gerecycled plastic.* De PlasticRoad geeft plastic afval een hoogwaardig, tweede leven door het te recyclen en toe te passen in een weg. Daarmee willen de bedrijven een bijdrage leveren aan het overschot aan plastic afval dat er nu is.

De PlasticRoad-pilot in Zwolle is circulair en er is gebruik gemaakt van gerecycled plastic. Het uiteindelijke doel is dat de PlasticRoad voor 100% uit gerecycled plastic bestaat.

Naast een mogelijke oplossing voor het plasticprobleem, is de PlasticRoad een manier om sneller een weg aan te leggen, met minder overlast en minder CO₂-uitstoot. De prefab, modulaire elementen maken dit mogelijk. De holle constructie bieden een oplossing voor het verbeteren van de (afval)waterafvoer, in het geval van extreme regenval.

Overijssel en Zwolle stimuleren innovatie

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zien een grote potentie in de PlasticRoad als oplossing voor de toekomstige uitdagingen en ambities. Zij kozen ervoor om gezamenlijk opdrachtgever te zijn voor de eerste twee pilots. Door de eerste klant te zijn van de PlasticRoad kan het nieuwe product in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid. Zo stimuleren beide partijen ondernemers met vernieuwende en duurzame ideeën en dragen zij bij aan een circulaire economie en een toekomstbestendige openbare ruimte.

Tweede pilot in Giethoorn

In november wordt een tweede pilot in Giethoorn aangelegd. Deze komt op een locatie waar andere eigenschappen van de PlasticRoad kunnen worden getest. Zodoende bieden de meetresultaten van beide pilots voldoende kennis om het product door te ontwikkelen. De pilots met de provincie en gemeente duren in principe vijf jaar.

In de tussentijd zoeken de PlasticRoad-partners nieuwe locaties voor volgende pilots om andere toepassingen van de innovatie te kunnen testen. Daarbij wordt nu gedacht aan parkeervakken, perrons en trottoirs.