Verdachte aangehouden voor dood vrouw in Apeldoorn

De verdachte is de partner van het slachtoffer. De vrouw werd op 4 juli in haar woning aan de Bronsgietersdonk dood aangetroffen. De politie heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Er werd buurtonderzoek, sporenonderzoek gedaan en er is met getuigen gesproken. Uit het onderzoek kwam de 58-jarige man naar voren als verdachte. Hij werd vanochtend aangehouden en is ingesloten voor onderzoek.