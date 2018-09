Vrouw steekt echtgenoot in rug bij echtelijke twist

In een woning aan de Duindoornstraat in Breda is woensdagavond een man in zijn rug gestoken door zijn vrouw, het stel zou al langer problemen hebben.

Op woensdag 13 september 2017 om 22.00 uur kwamen er meerdere telefoontjes uit de Duindoornstraat. Er zou een flinke ruzie aan de hand zijn in een woning waar verschillende arbeidsmigranten wonen. Meerdere politie-eenheden werden naar de woning gestuurd door het Operationeel Centrum. Onderweg kregen de agenten te horen dat er een steekincident had plaatsgevonden, het slachtoffer en de verdachte zouden beiden nog aanwezig zijn. Buurtbewoners wezen de agenten naar de juiste woning. Daar troffen ze het slachtoffer die zelf aangaf in zijn rug gestoken te zijn. Hij zei dat zijn vrouw dat gedaan had die nog in de woning was. De vrouw is direct door de agenten aangehouden. Personeel van een ambulance ontfermde zich over het slachtoffer en brachten hem naar het ziekenhuis. De man is later ook aangehouden omdat de vrouw aangifte tegen hem gedaan had. De recherche onderzoekt de zaak verder.