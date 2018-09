Zwollenaar bestraft voor ontucht met 14-jarig meisje en kinderporno

De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man uit Zwolle voor het plegen van ontucht met een 14-jarige meisje. De ontucht vond plaats in juni 2016 in Beekbergen en Apeldoorn. Daarnaast had de man kinderporno, afbeeldingen en een filmpje, in zijn bezit. Het filmpje heeft hij ook verspreid door het naar zijn vrouw te sturen. De man krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 242 dagen, waarvan 239 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Ook krijgt hij een werkstraf van 200 uur.