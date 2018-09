Ambulancezorgverleners presenteren nieuwe ambulancekleding

Mooi vak, mooi pak

Na een warm betoog over de ambulancezorg, trapte minister Bruins van VWS de kledingpresentatie af. De nieuwe kleding werd geshowd door twee ambulancezorgverleners die trots over de catwalk liepen. “Ambulanceprofessionals hebben passie voor hun werk en zijn trots op hun vak. Die trots willen ze ook uitstralen via hun werkkleding vertelt Tjerk Hiddes, RAV bestuurder en kartrekker van het landelijke kledingtraject. “We gaan begin 2019 over op nieuwe kleding omdat de huidige ambulancekleding al twintig jaar oud is en heeft ingeboet aan uniciteit en herkenbaarheid. Ook is de kleding niet meer onderscheidend genoeg. Dat moest anders. Want bij een mooi vak, hoort een mooi pak vindt Hiddes. “En daar zijn we dik in geslaagd”.

Modern, onderscheidend en comfortabel

Fashion designer Karin Slegers heeft de nieuwe ambulancekleding ontworpen. “Ik heb me laten inspireren door veel gesprekken met ambulancezorgverleners en de uitkomsten van de landelijke kledingenquête ambulancezorg. De mensen van de ambulance wilden moderne, representatieve, onderscheidende en comfortabele kleding. Ik heb gekozen voor een heldere en krachtige kleurencombinatie. Het turquoise is een doorvertaling van het huidige donkergroen. “Het was een uitdaging om de kleding een toegankelijke zorguitstraling te geven en tegelijkertijd gezag te laten uitstralen voor de momenten waarop dat nodig is. Ik heb dat gedaan door de kleding van organische vormen te voorzien, die het ontwerp vloeiend en zacht maken, maar de felrode accenten stralen juist power uit, iets dat je zeker moet hebben als je dit vak uitoefent”, besluit Segers.

MVO hoog in het vaandel

Ambulancezorg is mensenwerk, dat blijkt ook uit dit kledingtraject. Ruud Scheerder, MVO-adviseur, is nauw betrokken bij het kledingtraject op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “De ambulancesector is met deze aanbesteding een klinkend voorbeeld. De sector heeft zeer bewust aangegeven dat de nieuwe ambulancekleding geproduceerd moet worden van duurzame stoffen die een zo laag mogelijke milieu impact hebben. Denk daarbij aan een lage CO2 uitstoot, energiebesparing en het voorkomen van waterverspilling. Daarnaast heeft de ambulancesector actief ingezet op het verbeteren van mensenrechten in de kledingketens en is daarmee de eerste in Nederland. Een schoolvoorbeeld van hoe het moet”.