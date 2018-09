Friese scholieren beroofd en mishandeld in Engeland

Het gaat om een groep van bijna 50 4e jaars VMBO-leerlingen. Twee jongens uit de groep zijn afzonderlijk van elkaar bedreigd, geslagen en geschopt door een groep Engelse hangjongeren, zo laat plaatsvervangend rector Roeland Veenhoven aan de Leeuwarder Courant weten. Van beide jongens werden persoonlijke bezittingen zoals geld, telefoon en pinpas gestolen. De eerste keer gebeurde dat dinsdagavond bij een supermark, de tweede keer op woensdagavond. Het is nog onduidelijk waar dat gebeurde. Dit keer werd bij het slachtoffer een tand uit de mond geslagen. De jongen is ter controle overgebracht naar het zieknhuis. Beide jongse maken het naar omstandigheden goed. Dit schrijft onder meer de Leeuwarder Courant.

De groep verbleef samen met vier begeleiders in de kuststad Eastbourne in het zuiden van Engeland. Ze waren bij gastgezinnen in de stad ondergebracht. De scholieren volgden een programma met sportactiviteiten en maakten uitstapjes naar onder meer Buckingham Palace, zo schrijft de krant. Rector Veenhoven vertelt dat het tweede incident de druppel was en reden om te stoppen. Hij kan zich niet herinneren ooit eerder zoiets meegemaakt te hebben tijdens een excursie.