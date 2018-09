Dode en drie zwaargewonden bij eenzijdig ongeval Ingen

Vier inzittenden

Het verkeersongeval gebeurde op de Rijnbandijk in Ingen even voor 16.00 uur. Het betrof waarschijnlijk een tuktuk, een gemotoriseerde taxi, met in totaal vier inzittenden. Wat er precies is gebeurd is nog onderwerp van het politieonderzoek maar het lijkt er op dat de tuktuk door nog onbekende oorzaak van de weg is geraakt en van de dijk naar beneden in het weiland is geraakt.

Ziekenhuis

De drie zwaargewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen.