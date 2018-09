Tweede verdachte in onderzoek naar dood Zwollenaar in vrijheid gesteld

De 34-jarige man die door de politie op woensdag 12 september in IJsselmuiden is aangehouden, is op vrijdag 14 september heen gezonden.

De politie hield de man aan in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige Zwollenaar van wie het stoffelijk overschot in februari in een woning aan de Van Zuylenware werd aangetroffen . De 34-jarige man blijft wel verdachte in de zaak.