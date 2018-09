Slachtoffer (22) ernstig verkeersongeval Kesteren alsnog overleden

Overleden

'De 22-jarige inwoner van Utrecht is later deze week in het ziekenhuis als gevolg van zijn verwondingen komen te overlijden', aldus de politie die onderzoek heeft gedaan naar de toedracht, daaronder technisch sporenonderzoek.

Frontale botsing

De 22-jarige reed over de N233 vanuit Rhenen richting de A15. Ter hoogte van het viaduct over de N320 kwam hij op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende vrachtauto.

Poging ontwijken

De chauffeur heeft nog geprobeerd hem te ontwijken maar kon een aanrijding niet voorkomen. De diverse hulpverleningsdiensten rukten meteen uit en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De gewonde man werd met spoed naar het UMC St Radboud vervoerd.