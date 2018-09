Artiesten vliegen met heli naar Eindhoven, Zwolle en Amsterdam

24 artiesten

De grootste kroeg van Nederland vloog op 15 september 2018 naar Eindhoven, Zwolle én Amsterdam. In totaal 24 artiesten en dj’s vlogen ‘Flying Dutch style’ per helikopter naar Amsterdam, Zwolle en Eindhoven. Op deze locaties gaven zij in unieke en onverwachte samenstellingen spetterende optredens in de kenmerkende stijl van De Vrienden van Amstel LIVE!

Maan, Diggy Dex en Kraantje Pappie

Zo hebben BLØF en Chef’Special voor het eerst samen het podium gedeeld en ook voor Maan, Diggy Dex en Kraantje Pappie was het een eerste live-kennismaking. Marco Borsato reisde samen met Jeroen van Koningsbrugge en VanVelzen. André Hazes deelfde de helikopter met Nick & Simon en Xander de Buisonjé.

Typhoon, Jacqueline Govaert en DI-RECT

Eerdere edities van De Vrienden van Amstel LIVE! lieten al zien dat zowel Typhoon als Jacqueline Govaert het goed met DI-RECT kunnen vinden, de vriendschap tussen Anouk en Douwe Bob en ook die van Guus Meeuwis en Rowwen Hèze was al veel langer bekend. Deze duo’s stonden dan ook samen op het podium.