Man gestoken na opmerking over joint roken in speeltuin Zwolle

Zondag is net aan het begin van de middag een man in Zwolle aan de Van Galenstraat aan de rand van het park Weezenlanden neergestoken. De politie kreeg rond 12.20 uur de melding van het steekincident binnen.

Ruzie om roken joint

Een man zou een conflict hebben gehad met een andere man die een opmerking zou hebben gemaakt over het roken van een joint in het speeltuintje. De man stak de andere man en is er daarna vandoor gegaan.

Politie zoekt getuigen

De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft een onderzoek ingesteld en ondertussen al meerdere getuigen gesproken. De toedracht van het incident is nog niet helder. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die zij nog niet heeft gesproken.

Signalement verdachte

Het gaat om een licht getinte man met vermoedelijk Aziatisch uiterlijk met een pokdalig gezicht. Vermoedelijk gaat het om een man van Chinees/Nederlandse afkomst. De man is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en is ongeveer 30 jaar oud. Hij heeft een mager postuur en draagt een zwart glanzend trainingspak met twee lichte strepen, die vermoedelijk een beige kleur hebben. Ziet u de verdachte lopen, belt u dan met 112.