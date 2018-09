Weduwenaar wil dna uit Verstappen-zaak gebruiken voor opticien-moord

De weduwnaar van opticien Isabelle Pongs uit Landgraaf wil dat het afgenomen dna dat is afgenomen in de zaak Nicky Verstappen, ook gebruikt wordt voor het oplossen van de moord op zijn vrouw.

In 2004 werd de 48-jarige Isabelle Pings in haar brillenzaak in Landgraaf om het leven gebracht door meerdere messteken. De politie heeft de zaak nooit kunnen oplossen. Een roofmoord lijkt volgens L1 uitgesloten omdat de gevulde portemonnee en sierraden van Isabelle onaangeroerd waren gebleven.

Volgens de Limburgse internetkrant is er wel een dna-spoor gevonden in de winkel, maar er is niet met zekerheid vast te stellen dat dit dna van de dader is, zo stelt justitie.

Tegenover L1 zegt Pongs: ‘Het is toch van de zotte dat dat vernietigd moet worden. We hebben het hier over twee plaatsen delict die nog geen kilometer uit elkaar liggen, en ons is ook duidelijk gezegd door deskundigen van justitie dat het iemand moet zijn uit de directe omgeving, dus uit Landgraaf. Dus waar hebben we het over? Het zou voor ons misschien ook wel de laatste mogelijkheid zijn om het op te lossen.’