Onderzoek naar schietincident kruispunt Nijmegen

De politie in Nijmegen werd vrijdagmiddag gealarmeerd omdat er rond 13.10 uur een schietincident heeft plaatsgevonden op het kruispunt Steven Vennecoolstraat met de Daniëlsweg in Nijmegen West. 'Op die locatie trof de politie niemand meer aan', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Meerdere schoten gelost

Er zouden meerdere schoten zijn gelost door verschillende betrokkenen volgens getuigen. Een zwarte Volkswagen Polo of Golf met enkele inzittenden, is na het incident weggereden. Onbekend is welke kant de auto is weggereden. In de directe omgeving van beide straten is direct door de politie sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan. Dat rechercheonderzoek is nog gaande.

Getuigen

Was u in de omgeving rond dit tijdstip én hebt u mogelijk bruikbare informatie voor dit politieonderzoek? Neem dan contact met ons op via het algemenen nummer 0900 8844 of anoniem via M: 0800 7000.