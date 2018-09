Man aangehouden op verdenking van brandstichting

Agenten hebben in de vroege ochtend van zondag 23 september 2018, rond 05.00 uur, in de Nieuwediepstraat een 43-jarige man uit Terneuzen aangehouden op verdenking van brandstichting.

Politiemensen reden in de Nieuwediepstraat toen ze een man, die zich verdacht gedroeg, bij een auto zagen zitten. Ze controleerden de situatie en zagen dat de man een gasbrander onder de auto had gegooid. Daarop hielden ze de man, een 43-jarige inwoner van Terneuzen, aan op verdenking van (poging) brandstichting.

Meerdere branden

Toen ze korte tijd later door de 1e Verbindingsstraat reden, werden ze aangesproken door een bewoner van deze straat die vertelde net een brand voor zijn woning te hebben geblust. De man werd wakker van brekend glas van de voordeur. Toen hij naar buiten liep, zag hij dat er een stoel voor de voordeur stond en in brand was gestoken. De man heeft de brand geblust.

Ook heeft zich een getuige gemeld die vertelde dat hij in de Korte Kerkstraat bij een café een brandende parasol heeft geblust en de brandstichter heeft zien wegrennen.

De politie stelt een onderzoek in naar de brandstichtingen. De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.