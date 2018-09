'Jeugdinstellingen aantrekkelijke plek voor loverboys'

Dit zegt Peer van der Helm die promoveerde op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg. Hij kijkt ook niet vreemd op van het feit dat een voormalig groepsleider van jeugdinstelling de Hoenderloo Groep bij Apeldoorn wordt vervolgd wegens uitbuiting van jonge cliënten. Het is volgens Van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de hogeschool Leiden 'helaas niet verbazingwekkend' dat medewerkers van een jeugdinstelling verdacht worden van mensenhandel en/of uitbuiting van jonge, kwetsbare kinderen. Dit schrijft De Stentor maandag. Tegen de krant zegt Van der Helm: 'Het komt regelmatig voor dat groepsleiders een seksuele relatie hebben met hun cliënten. Ze zijn vaak onervaren. Door het grote personeelstekort in combinatie met de aantrekkende arbeidsmarkt kunnen instellingen voornamelijk jonge, net afgestudeerde hulpverleners vinden die tegen een mini-salaris gaan werken met jongeren die de meest complexe problemen hebben.'

Loverboys

Niet alleen van binnenuit, ook van buitenaf worden kwetsbare meisjes benaderd. Van der Helm: 'Pooiers, loverboys weten dat in die instellingen grote hoeveelheden kwetsbare meisjes zitten die ze kunnen strikken. Dat maakt deze plekken als magneten voor loverboys.' Van der Helm vermoedt dat medewerkers van dergelijke jeugdinstellingen onder druk worden gezet of gechanteerd door loverboys om ze te helpen aan potentiële slachtoffers. Dat is op zich nig niet bewezen, zo stelt hij in de krant, maar hij vindt het opmerkelijk dat loverboys zoals bijvoorbeeld bij de Heldringstichting in Zetten zo makkelijk toegang hadden tot het terrein. Van der Helm: 'Je vraagt je af: ‘Hoe kan dit? Waarom slaat niemand alarm? Wat zijn de belangen om niet goed op te letten?’ Ik weet wel dat deze uitbuiting veel geld oplevert.’'

Attje Kuiken van de PvdA heeft over deze zaak Kamervragen gesteld. Zij onderkent dat het moeilijk is goed en voldoende personeel te vinden en dat dát een oorzaak voor de problemen kan zijn.