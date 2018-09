Politie houdt 25-jarige man aan in fraudezaak

De politie startte een onderzoek nadat zij meerdere aangiftes ontving van oplichting en verduistering. Meerdere personen deden aangifte van verduistering van auto’s (2x), betalen met vals geld bij een tankstation, verduistering van een motor en de koop van een auto zonder te betalen. Bij de auto en motor werden valse betaalbewijzen verstrekt waardoor het leek alsof er werd betaald terwijl dit in werkelijkheid niet het geval was.

Zoekingen in woningen

De genoemde aangiftes zijn gecombineerd tot een onderzoek. In dit onderzoek hield de politie op 17 september twee zoekingen in woningen in Almelo en Hengelo en nam daarbij de nodige zaken zoals gegevensdragers, administratie en andere goederen in beslag. In de woning in Hengelo hield de politie ook een verdachte in dit onderzoek, een 25-jarige man uit Almelo aan. Deze man is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft voor 14 dagen vastzitten. Daarna zal worden bekeken of hij langer in voorlopige hechtenis blijft.