Grote militaire oefening in en boven Nederland in volle gang

Een voor een zetten helikopters gisteren de landing in op Vliegbasis Deelen. Het is de komende weken hun uitvalsbasis voor oefening Falcon Autumn in Midden-, Oost- en Noord-Nederland. In totaal doen er zo’n 20 helikopters en (jacht)vliegtuigen mee. Op de grond gaat het om 2.200 militairen.

Oefenlocaties door Nederland

Militairen zijn te vinden op 16 oefenlocaties, ook op en boven civiel en bewoond grondgebied. Alleen zo kunnen ze reële scenario’s nabootsen. Dat is ook de reden dat de helikopters laag vliegen en soms ook ‘s avonds om het vliegen bij duisternis te beoefenen. De oefening waar ook Belgische en Duitse militairen aan meedoen duurt tot 10 oktober.

Vanaf Vliegbasis Deelen vinden de acties plaats in de volgende oefengebieden: Arnhemse Heide, Ginkelse Heide, Ederheide, Leusderheide, Harskamp, De Vlasakkers, Stroese Heide, Ermelose Heide, Het Harde, Terwolde, Twente Airport, Coevorden, Assen, Zoutkamp Marnewaard en Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Van kruipen naar rennen

De oefening kent een opbouw waarin de deelnemers steeds een stapje verder gaan. Dat vertelt de commandant van het samengestelde squadron tijdens deze oefening, luitenant-kolonel Hein Faber. “Crawl, walk, run noemen wij dat. De 1e week is de opbouw en basistraining, en stemmen we de procedures van de verschillende landen af. De 2e week voeren we kleine acties uit, zoals het afzetten van luchtmobiele eenheden zodat zij objecten op de grond kunnen uitschakelen. En met de Apaches schakelen we bijvoorbeeld doelen uit die verderop liggen. In de 3e week volgt dan een grote actie. Daarbij zetten we alle troepen gezamenlijk af en hebben we alle transportcapaciteit nodig, ook van bijvoorbeeld de Nederlandse C-130-transportvliegtuigen.”

Overlast beperken

Eerder dit jaar zorgde een grote helikopteroefening voor veel overlast in Oost-Nederland. Defensie probeert dat zoveel mogelijk te voorkomen door de vliegbewegingen tijdens Falcon Autumn te verspreiden over meerdere oefengebieden en door omwonenden veel eerder te informeren, bijvoorbeeld via regionale media en social media. Faber lachend: “Ik scan daar snel doorheen hoor, omdat ík de scenario’s nog niet weet.”

Op defensie.nl staat een overzicht van dagen en tijdstippen wanneer Defensie vliegt.

Luchtmobiele samenwerking

Falcon Autumn wordt uitgevoerd door 11 Air Manoeuvre Brigade. Dat is een samenwerkingsverband tussen 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht en het Defensie Helikopter Commando en 336 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Grondeenheden van de luchtmobiele brigade en Duitse militairen van de partnereenheid Division Schnelle Kräfte krijgen ondersteuning van transport- en gevechtshelikopters en enkele jachtvliegtuigen van de buurlanden.

“Het grote nieuwe voor het Defensie Helikopter Commando is dat we samen met Duitse NH90-transporthelikopters de missies voorbereiden en vliegen. Daarnaast is het sowieso de grootste oefening van dit jaar voor de Nederlandse helikoptervloot.”

Falcon Autumn is dan ook de grootste jaarlijkse oefening in Nederland waar meerdere krijgsmachtdelen en landen aan meedoen.