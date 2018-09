Man (55) aangehouden na dodelijke explosie drugslab in Arnhemse woning

De politie heeft in het onderzoek naar de explosie in een woning aan de Daphnestraat in Arnhem eind juli van dit jaar afgelopen dinsdag een 55-jarige man aangehouden. 'De verdachte was ten tijde van de explosie in het appartement en raakte zelf zwaargewond', zo laat de politie donderdag weten.